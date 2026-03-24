Giá bạc hôm nay 24/3: Giá bạc trong nước tăng hơn 1 triệu đồng/kg

Bạc Ancarat ở mức 69,14 triệu đồng/kg

Sáng 24/3, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,51 - 2,59 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chệnh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 67,06 - 69,14 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 1,04 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,06 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,51 - 2,59 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), tăng 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 67,08 - 69,14 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,11 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,12 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 23/3.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,61 – 2,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới có phiên phục hồi nhẹ

Sáng 24/3 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 66,95 USD/ounce, tăng 0,38 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới có phiên phục hồi nhẹ nhưng vẫn chỉ trên vùng hỗ trợ mạnh 66 USD/ounce, về ngắn hạn, giá bạc phải vượt qua được ngưỡng 70 USD/ounce mới duy trì đà phục hồi. Giá trị của bạc phụ thuộc lớn vào nhu cầu sản xuất thực tế. Kim loại này là thành phần không thể thiếu trong các ngành điện tử và năng lượng tái tạo, đặc biệt là sản xuất pin mặt trời. Tuy nhiên, khi chi phí năng lượng tăng cao, các hoạt động sản xuất có xu hướng chậm lại, trực tiếp làm giảm nhu cầu tiêu thụ bạc. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá bạc phục hồi chậm sau đợt điều chỉnh mạnh.