Giá bạc hôm nay 25/3: Giá bạc trong nước tiếp tục tăng

Bạc Ancarat ở mức 75,76 triệu đồng/kg

Sáng 25/3, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,75 - 2,84 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 240.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chệnh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 73,49 - 75,76 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 6,43 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 6,62 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,76 - 2,84 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), tăng 250.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 73,62 - 75,89 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 6,54 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 6,75 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 24/3.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,79 – 2,88 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới vượt ngưỡng kháng cự 70 USD/ounce

Sáng 25/3 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 73,53 USD/ounce, tăng 6,58 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới đang khá “nhạy cảm” với các thông tin trái chiều đang khiến tâm lý nhà đầu tư dễ lay động, điều này khiến giá bạc biến động mạnh theo từng dòng tin. Giá bạc thế giới đã suy yếu đáng kể sau giai đoạn điều chỉnh mạnh trong vài tháng gần đây. Tuy nhiên, theo các chuyên gia việc điều chỉnh là diễn biến bình thường, bởi thị trường khó duy trì xu hướng đi lên liên tục trong thời gian dài, giá bạc cần những giai đoạn tích lũy những nền giá mới nếu có những nhịp tăng tiếp theo.