Giá bạc hôm nay 29/5: Giá bạc trong nước tăng sau những phiên điều chỉnh

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) 78,77 triệu đồng/kg

Sáng 29/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,86 - 2,94 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 80.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 76,26 - 78,77 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 2,08 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 2,29 triệu đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 28/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,86 - 2,95 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 80.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 76,23 - 78,58 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,97 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,87 - 2,96 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Theo ông Nguyễn Hoàng Việt (Giám đốc Ancarat Xã Đàn Hà Nội) biên độ bạc dao động mạnh trong 2 ngày vừa qua do pha trộn giữa các yếu tố vĩ mô toàn cầu và cung cầu trong nước; hiện tại việc mua vào phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Với bạc, chúng tôi nhận định khả năng tiếp tục biến động trong tuần này nhưng xu hướng ngắn hạn còn phụ thuộc vào diễn biến tỷ giá USD và nhu cầu công nghiệp.

Áp lực từ thị trường thế giới: diễn biến giá vàng quốc tế phản ứng nhanh với dữ liệu kinh tế (lạm phát, PMI, số liệu việc làm) và kỳ vọng chính sách lãi suất, khiến giá nội địa biến động mạnh theo từng bản tin vĩ mô.

“Tác động tỷ giá và thanh khoản trong nước: biến động tỷ giá USD/VND và nguồn cung cầu tại các doanh nghiệp, ngân hàng vàng làm biên độ mua/bán trong nước mở rộng từng phiên. Hiệu ứng tâm lý và đầu cơ ngắn hạn: khi giá lên nhanh sẽ kích hoạt lực chốt lời; khi giá giảm lại có lực bắt đáy, tạo dao động mạnh trong khung thời gian ngắn” - ông Nguyễn Hoàng Việt nói.

Nếu mục tiêu là tích trữ dài hạn (bảo toàn tài sản) mua vàng/bạc có thể phù hợp nhưng nên phân bổ chỉ một phần nhỏ trong danh mục và tránh "all‑in". Còn mục tiêu là lướt sóng ngắn hạn, hiện tại rủi ro cao do biên độ lớn; nhà đầu tư nên chờ xác nhận xu hướng (ví dụ đóng cửa ổn định qua vùng kháng/cản) hoặc sử dụng chiến lược bình quân giá (DCA) ông Nguyễn Hoàng Việt đánh giá thêm.

Bạc thế giới tăng hơn 2 USD/ounce

Sáng 29/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 75,42 USD/ounce, tăng 2,14 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới có khả năng tiếp tục biến động thất thường theo vàng và theo yếu tố nhu cầu công nghiệp; áp lực cung‑cầu toàn cầu và diễn biến USD sẽ là hai yếu tố chủ đạo. Kịch bản khả thi: nếu USD suy yếu tiếp, bạc có thể nhận hỗ trợ và tăng nhẹ; nếu dữ liệu kinh tế mạnh khiến kỳ vọng lãi suất tăng lại, bạc có thể chịu áp lực giảm.