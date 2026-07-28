Giá bạc hôm nay: Bạc trong nước giảm sau một phiên phục hồi

Giá bạc thỏi Ancarat 999 ở mức 58,48 triệu đồng/kg

Sáng 28/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,12 - 2,18 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 80.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 90.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 56,58 - 58,48 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 2,16 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 2,08 triệu đồng/kg bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 27/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,12 - 2,19 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 80.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 56,69 - 58,45 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 2,18 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,24 triệu đồng/kg chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,11 - 2,18 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới lại về vùng hỗ trợ mạnh 57 USD/ounce

Sáng 28/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 57,29 USD/ounce, giảm 2,19 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới đang chịu áp lực khi lực mua bắt đáy xuất hiện nhưng chưa đủ mạnh. Ngưỡng kháng cự 60 -62 USD/ounce chưa vượt qua được khiến tâm lý nhà đầu tư e ngại, xu hướng ngắn hạn chưa định hình rõ ràng. Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đang được giới đầu tư quan tâm. Nếu Fed tiếp tục giữ lập trường cứng rắn nhằm kiểm soát lạm phát, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục đi lên, gây sức ép lên giá của kim loại trắng.