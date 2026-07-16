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Giá bạc hôm nay: Bạc trong nước giảm về mức 59 triệu đồng/kg

Thứ Năm, 10:20, 16/07/2026
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VOV.VN - Giá bạc trong nước hôm nay (16/7) “quay đầu” giảm sau một phiên điều chỉnh, giá bạc thế giới về mức 57,11 USD/ounce.

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) ở mức 59,3 triệu đồng/kg

Sáng 16/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,15 - 2,22 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 60.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 57,52 - 59,3 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 1,44 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 1,63 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 15/7.

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Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,21 - 2,23 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 57,7 - 59,49 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 1,25 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,28 triệu đồng/kg chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,1 - 2,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới về sát mốc hỗ trợ 57 USD/ounce

Sáng 16/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 57,11 USD/ounce, giảm 1,36 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, vẫn có thể tạo ra những biến động khó lường. Những lo ngại lạm phát quay trở lại, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thêm lý do để duy trì lập trường thận trọng đối với việc điều chỉnh lãi suất. Về ngắn hạn nếu giá bạc mất ngưỡng hỗ trợ 57 USD/ounce có thể tiếp tục giảm.

Sắp tới, Ancarat chính thức khai trương chi nhánh mới tại số 74 Đường Cách Mạng Tháng Tám (Phường Xuân Hòa, TPHCM). Với không gian hiện đại, đa chiều, chi nhánh mới của Ancarat đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của thương hiệu trong việc thiết lập một không gian giao dịch hiện đại, nơi kim loại quý không chỉ được cất giữ, mà còn được trải nghiệm, quản lý và kết nối toàn diện trong hệ sinh thái số.

 

PV/VOV.VN
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