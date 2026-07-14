Giá bạc hôm nay: Bạc trong nước tiếp tục giảm

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) ở mức 59,92 triệu đồng/kg

Sáng 14/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,17 - 2,24 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 58,1 - 59,92 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 720.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 13/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,17 - 2,24 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 58,05 - 59,83 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 660.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/kg chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,17 - 2,24 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới về mức 57,61 USD/ounce

Sáng 14/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 57,61 USD/ounce, giảm 0,58 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới vẫn chịu sức ép từ mặt bằng lãi suất cao, các tài sản sinh lợi như trái phiếu vẫn mang lại mức lợi suất hấp dẫn khiến kim loại trắng không hấp dẫn nhà đầu tư. Mốc 57 USD/ounce là vùng hỗ trợ quan trọng cần theo dõi, nếu ngưỡng hỗ trợ mạnh này bị phá vỡ, xu hướng ngắn hạn giá bạc thế giới có thể về mức 50 USD/ounce.