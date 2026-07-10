Giá bạc hôm nay: Bạc trong nước tăng 2,51 triệu đồng/kg

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) ở mức 62,64 triệu đồng/kg

Sáng 10/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,27 - 2,34 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 80.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 90.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 60,74 - 62,64 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 2,34 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 2,43 triệu đồng/kg chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 9/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,28 - 2,35 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 60,79 - 62,69 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 2,42 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 2,51 triệu đồng/kg chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,27 - 2,34 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới giao dịch quanh mốc 60 USD/ounce

Sáng 10/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 60,48 USD/ounce, tăng 2,58 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Dù mức tăng chưa quá lớn nhưng việc giá bạc lấy lại sắc xanh sau chuỗi giảm liên tục được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường. Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư cho rằng giá bạc đã lùi về vùng hấp dẫn hơn thì việc dòng tiền bắt đáy bắt đầu quay trở lại giúp thị trường cân bằng hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định xu hướng tăng hiện nay vẫn cần thêm các yếu tố hỗ trợ đủ mạnh để có thể xác lập một chu kỳ tăng bền vững.

Trong ngắn hạn, giá bạc sẽ tiếp tục phụ thuộc vào chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), sức mạnh của đồng USD và các số liệu kinh tế Mỹ sắp công bố.