Giá bạc hôm nay: Bạc trong nước ở mức gần 61 triệu đồng/kg

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) ở mức 60,93 triệu đồng/kg

Sáng 15/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,21 - 2,28 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 58,96 - 60,93 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 860.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 1,01 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 14/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,21 - 2,28 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 58,95 - 60,77 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 900.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 940.000 đồng/kg chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,1 - 2,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tăng trở lại

Sáng 15/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 58,47 USD/ounce, tăng 0,86 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Nhà đầu tư vẫn theo dõi những diễn biến của đồng USD và kỳ vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong ngắn hạn, sức mạnh của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các tín hiệu chính sách từ Fed sẽ tiếp tục quyết định xu hướng của thị trường bạc thế giới. Trung và dài hạn, giá kim loại trắng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu bạc cao trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là sản xuất pin mặt trời, điện tử và xe điện.