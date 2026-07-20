Giá bạc hôm nay: Bạc trong nước lên mức 59 triệu đồng/kg

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) ở mức 59,49 triệu đồng/kg

Sáng 20/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,16 - 2,23 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 80.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 57,7 -59,49 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 2 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 1,92 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 17/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,16 - 2,23 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 70.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 57,83 - 59,62 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,89 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,95 triệu đồng/kg chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,16 - 2,22 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tăng trở lại

Sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 57,1 USD/ounce, tăng 1,88 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới phục hồi tích cực sau chuỗi phiên giảm sâu. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đánh giá đà tăng hiện khá mong manh khi các yếu tố gây áp lực như đồng USD mạnh, lãi suất cao vẫn hiện hữu. Về dài hạn, nhu cầu bạc cho sản xuất công nghiệp vẫn cao, đây vẫn là “bệ đỡ” dài hạn cho giá bạc.