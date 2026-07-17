Giá bạc hôm nay: Bạc trong nước ở mức hơn 57 triệu đồng/kg

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) ở mức 57,57 triệu đồng/kg

Sáng 17/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,08 - 2,15 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 70.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 55,7 - 57,57 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 1,82 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 1,73 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 16/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,09 - 2,16 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 70.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 55,94 - 57,67 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 1,76 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,82 triệu đồng/kg chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,09 - 2,16 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới thủng ngưỡng hỗ trợ mạnh 57 USD/ounce

Sáng 17/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 55,22 USD/ounce, giảm 1,89 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới ghi nhận sự suy giảm, ngưỡng hỗ trợ mạnh 57 USD/ounce đã bị thủng. Tuy nhiên, đợt điều chỉnh giá của kim loại trắng hiện nay chủ yếu phản ánh diễn biến ngắn hạn và chưa làm thay đổi triển vọng tích cực của bạc trong dài hạn. Những yếu tố nền tảng hỗ trợ cho giá bạc trong trung và dài hạn là nhu cầu sản xuất công nghiệp.