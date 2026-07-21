Giá bạc hôm nay: Bạc trong nước tiếp tục tăng

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) ở mức 59,73 triệu đồng/kg

Sáng 21/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,17 - 2,24 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 57,94 - 59,73 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 240.000 đồng/kg ở cả chiều mua và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 20/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,18 - 2,24 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 58,18 - 59,97 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 350.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,17 - 2,24 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tăng trở lại

Sáng 21/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 57,71 USD/ounce, tăng 0,61 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông vẫn đang khiến thị trường năng lượng biến động mạnh. Giá bạc đang lùi về vùng hỗ trợ dài hạn quan trọng trong khoảng 40 - 50 USD/ounce. Đây được xem là vùng giá có khả năng kích hoạt lực mua mới, tạo nền tảng cho quá trình phục hồi trong trung hạn.