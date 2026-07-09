Giá bạc hôm nay: Bạc trong nước tiếp tục biến động nhẹ

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) ở mức 60,21 triệu đồng/kg

Sáng 9/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,19 - 2,25 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 80.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 90.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 58,4 - 60,21 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 2,24 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 2,32 triệu đồng/kg chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 8/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,18 - 2,25 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 58,37 - 60,18 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 2,56 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,68 triệu đồng/kg chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,18 - 2,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới mất mốc 60 USD/ounce

Sáng 9/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 57,9 USD/ounce, giảm 2,64 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Theo các chuyên gia, đà giảm của bạc chủ yếu đến từ sự phục hồi của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng trở lại. Khi lợi suất trái phiếu đi lên, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản sinh lời, trong khi bạc và vàng, vốn không mang lại lợi suất, chịu áp lực bán mạnh hơn. Đồng USD tăng giá cũng khiến kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm suy yếu nhu cầu trên thị trường quốc tế.