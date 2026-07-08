Giá bạc hôm nay: Bạc trong nước tiếp tục giảm nhẹ

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) ở mức 62,53 triệu đồng/kg

Sáng 8/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,27 - 2,34 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 60,64 - 62,53 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 1,09 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 1,12 triệu đồng/kg chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 7/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,28 - 2,35 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 60,93 - 62,86 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 960.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,28 - 2,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Sáng 8/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 60,54 USD/ounce, giảm 1,06 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá vàng và bạc thế giới đồng loạt giảm khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, làm suy yếu sức hấp dẫn của các kim loại quý. Trong khi đó, giá năng lượng tăng đã góp phần đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.