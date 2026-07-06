Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước đi ngang

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) ở mức 64,21 triệu đồng/kg

Sáng 6/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,33 - 2,4 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 62,29 - 64,21 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 450.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 480.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 3/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,33 - 2,4 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 62,26 - 64,18 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 610.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 640.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,34 - 2,41 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới vẫn ở mức 62 USD/ounce

Sáng 6/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 62,01 USD/ounce, giảm 0,43 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Việc giá dầu thô hạ nhiệt đã giúp giải tỏa áp lực lạm phát, qua đó tạo đà hỗ trợ cho các tài sản không sinh lời. Thị trường bạc thế giới sau nhiều phiên tăng liên tục đã đi ngang, đây là một nhịp tích lũy cần thiết. Giá bạc thế giới nếu vượt được vùng kháng cự 64 - 64,5 USD/ounce, thị trường có thể hướng tới mốc 72 USD/ounce trong thời gian tới. Tuy nhiên, kim loại trắng vẫn còn chịu dữ liệu kinh tế Mỹ để hình thành những xu hướng trong ngắn hạn.