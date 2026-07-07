Giá bạc hôm nay: Bạc trong nước tiếp tục giảm nhẹ

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) ở mức 63,65 triệu đồng/kg

Sáng 7/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,31 - 2,38 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 61,73 - 63,65 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 560.000 đồng/kg ở chiều mua và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 6/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,32 - 2,39 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 61,89 - 63,81 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 370.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,31 - 2,38 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới ở giảm phiên thứ 2

Sáng 7/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 61,60 USD/ounce, giảm 0,59 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu thận trọng hơn với lạm phát. Điều này làm gia tăng lo ngại về khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt, qua đó gây áp lực lên nhóm các tài sản không mang lại lợi suất như kim loại quý. Các nhà đầu tư bạc vẫn ở trạng thái thận trọng dù nhiều ý kiến nhận định về xu hướng dài hạn của giá bạc sẽ đi lên khi nhu cầu bạc trong sản xuất vẫn lớn hơn so với nguồn cung.