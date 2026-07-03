Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước ở mức hơn 64 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước tiếp tục tăng

Sáng 3/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,34 - 2,42 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 80.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 90.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 62,74 - 64,69 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 2,34 triệu đồng/kg ở chiều mua và 2,43 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 2/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,35 - 2,42 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 90.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 62,87 - 64,82 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 2,34 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 2,43 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,34 - 2,41 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tiến ở mức hơn 62 USD/ounce

Sáng 3/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 62,44 USD/ounce, tăng 2,68 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới đã vượt mức kháng cự mạnh 60 USD/ounce. Đà phục hồi của kim loại trắng được thúc đẩy sau khi kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6. Dữ liệu về việc làm khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.