Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước ở mức hơn 62 triệu đồng/kg

Bạc trong nước tăng hơn 2 triệu đồng/kg

Sáng 2/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,26 - 2,33 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 80.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 60,4 - 62,26 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 2,11 triệu đồng/kg ở chiều mua và 2,16 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 1/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,26 - 2,33 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 80.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 60,53 - 62,39 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 2,16 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 2,21 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,27 - 2,34 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tiến sát ngưỡng kháng cự 60 USD/ounce

Sáng 2/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 59,76 USD/ounce, tăng 2,3 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Theo các số liệu thống kê cho thấy nền kinh tế Mỹ bắt đầu chậm lại, kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất có thể quay trở lại và hỗ trợ giá bạc phục hồi. Dù giá có xu hướng đi lên nhưng kim loại trắng đang tiệm cận mức thấp nhất kể từ tháng 12/2025. Tính chung trong tháng 6 năm nay, giá bạc đã giảm hơn 20% và đang ở ngưỡng hỗ trợ mạnh.