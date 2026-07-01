Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước ở mức hơn 60 triệu đồng/kg

Bạc trong nước tăng nhẹ

Sáng 1/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,18 - 2,25 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 58,29 - 60,1 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 240.000 đồng/kg ở chiều mua và 260.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 30/6.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,18 - 2,25 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 58,37 - 60,18 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 300.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 320.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,21 - 2,28 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới đi ngang

Sáng 1/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 57,46 USD/ounce, giảm 0,33 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới chưa thể bứt phá do áp lực của đồng USD, cùng với chính sách tiền tệ duy trì theo hướng thắt chặt, tạo áp lực đáng kể lên nhóm kim loại quý. Với những nhận định, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất, đã làm suy giảm sức hấp dẫn của bạc trên thị trường quốc tế.