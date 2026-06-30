Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước giảm nhẹ

Bạc trong nước điều chỉnh

Sáng 30/6, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,17 - 2,24 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 58,05 - 59,84 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 1,01 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 1,06 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 29/6.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,17 - 2,24 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 58,07 - 59,86 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 1,02 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,07 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,2 - 2,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 30/6 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 57,46 USD/ounce, giảm 1,05 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới đang gần ngưỡng kháng cự 60 USD/ounce và trên vùng đáy 55,6 USD/ounce là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để xác nhận xu hướng phục hồi. Nhà đầu tư vẫn ở tư thế nghe ngóng và phòng phủ. Giá bạc vẫn chịu sức ép từ chính sách tiền tệ, biến động của đồng USD. Tuy nhiên, nhu cầu công nghiệp tiếp tục là điểm tựa quan trọng khi nguồn cung khai thác chưa theo kịp mức tiêu thụ trong các lĩnh vực như năng lượng mặt trời, điện tử, trí tuệ nhân tạo và xe điện.