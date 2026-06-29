Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước và thế giới tăng trở lại

Bạc bạc thỏi Ancarat ở mức 60,9 triệu đồng/kg

Sáng 29/6, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,21 - 2,28 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 70.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 59,06 - 60,9 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 1,86 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 1,92 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 26/6.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,14 - 2,2 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 70.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 80.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 59,09 - 60,93 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,9 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,98 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,23 - 2,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tăng 2,35 USD/ounce

Sáng 29/6 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 58,51 USD/ounce, tăng 2,35 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Triển vọng của thị trường bạc thế giới vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến giá dầu và các yếu tố địa chính trị. Trên thị trường, tâm lý nhà đầu tư vẫn rất bi quan, trong khi giá đã rơi vào trạng thái quá bán. Theo các chuyên gia khả năng xuất hiện một nhịp phục hồi mạnh là rất lớn. Thị trường kim loại quý vẫn đang nằm trong chu kỳ tăng giá dài hạn.