Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước tiếp tục giảm nhẹ

Bạc bạc thỏi Ancarat ở mức 58,98 triệu đồng/kg

Sáng 26/6, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,14 - 2,21 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 57,2 - 58,98 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 260.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 270.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 25/6.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,14 - 2,2 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 57,19 - 58,95 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 430.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 460.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,19 - 2,26 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới về mức 56,16 USD/ounce

Sáng 26/6 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 56,16 USD/ounce, giảm 0,44 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới đã “thủng” vùng hỗ trợ 58 USD/ounce, áp lực bán có thể gia tăng nhất là khi đồng USD vẫn duy trì sức mạnh. Những đợt điều chỉnh, tăng giá sẽ chủ yếu mang tính chất hồi phục kỹ thuật, tới khi một xu hướng được xác lập, giá bạc chưa có đủ các yếu tố thể hiện xu hướng đảo chiều trong ngắn hạn.