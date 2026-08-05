Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước lên mức hơn 60,5 triệu đồng/kg

Giá bạc thỏi Ancarat 999 ở mức 60,45 triệu đồng/kg

Sáng 5/8, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,19 - 2,26 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 58,64 - 60,45 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 830.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 850.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 4/8.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,2 - 2,27 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 40.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 58,93 - 60,74 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,07 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,07 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,19 - 2,26 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới vẫn quanh mức 58,68 USD/ounce

Sáng 5/8 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 59,84 USD/ounce, tăng 1,16 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới dù đã bật tăng trong 2 phiên liên tục tuy nhiên xu hướng đi lên vẫn chưa được định hình rõ rệt khi thị trường tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố vĩ mô. Ngưỡng cản lớn nhất thị trường kim loại trắng là lãi suất vẫn ở vùng cao và sức mạnh của đồng USD vẫn được duy trì đang làm giảm sức hấp dẫn của bạc này đối với dòng tiền đầu tư.