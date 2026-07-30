Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước tiếp tục tăng

Giá bạc thỏi Ancarat 999 ở mức 58,98 triệu đồng/kg

Sáng 30/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,14 - 2,21 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giữ nguyên giá ở chiều mua vào và tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 57,2 - 58,98 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 400.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 420.000 đồng/kg bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 29/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,15 - 2,21 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 57,35 - 59,14 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 320.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 350.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,16 - 2,22 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 30/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 57,88 USD/ounce, tăng 0,45 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới trong ngắn hạn vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này và những diễn biến mới tại Trung Đông. Chính sách tiền tệ hoặc giá năng lượng tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị thì lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục đi lên và gây sức ép đối với giá kim loại trắng.