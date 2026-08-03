Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước và thế giới có phiên điều chỉnh đầu tuần

Giá bạc thỏi Ancarat 999 ở mức 59,14 triệu đồng/kg

Sáng 3/8, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,15 - 2,21 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 57,36 - 59,14 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 320.000 đồng/kg ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 31/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,15 - 2,21 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 57,43 - 59,22 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 300.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 290.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,14 - 2,21 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới vẫn quanh mức 58 USD/ounce

Sáng 3/8 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 58,13 USD/ounce, giảm 0,28 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới điều chỉnh trong những phiên vừa qua không hoàn toàn xuất phát từ quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Yếu tố quan trọng hơn là việc giới đầu tư không còn kỳ vọng về sự điều chỉnh chính sách vào tháng 9 để có những cú hích tác động lên thị trường. Trong khi đó, đồng USD mạnh lên khiến các kim loại quý định giá bằng USD, trong đó có bạc, trở nên đắt đỏ hơn tạo áp lực lên giá.