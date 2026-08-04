Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục tăng nhẹ

Giá bạc thỏi Ancarat 999 ở mức 59,6 triệu đồng/kg

Sáng 4/8, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,16 - 2,23 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 57,81 - 59,6 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 450.000 đồng/kg ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 3/8.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,17 - 2,23 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 57,86 - 59,65 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 430.000 đồng/kg ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,16 - 2,23 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới vẫn quanh mức 58,68 USD/ounce

Sáng 4/8 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 58,68 USD/ounce, tăng 0,55 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường đang dự báo khoảng 65% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 sau khi ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất trong tháng 7. Chủ tịch Fed chi nhánh Ngân hàng New York, John Williams, cho biết chính sách tiền tệ vẫn đang ở vị thế tốt, đồng thời cho biết thêm rằng lạm phát dự kiến sẽ giảm trong nửa cuối năm.