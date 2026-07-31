Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước tăng nhẹ cùng chiều thế giới

Giá bạc thỏi Ancarat 999 ở mức 59,46 triệu đồng/kg

Sáng 31/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,16 - 2,23 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 57,68 - 59,46 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 480.000 đồng/kg ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 30/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,16 - 2,23 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 57,73 - 59,51 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 380.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 370.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,16 - 2,22 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới giao dịch quanh mức 58 USD/ounce

Sáng 31/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 58,41 USD/ounce, tăng 0,53 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% giúp thị trường loại bỏ kịch bản tiếp tục thắt chặt chính sách ngay trong kỳ họp này. Song tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế khi Fed không phát tín hiệu rõ ràng về lộ trình điều hành sắp tới.

Theo giới phân tích, trong bối cảnh Fed chưa đưa ra lộ trình chính sách cụ thể, các dữ liệu kinh tế sẽ trở thành yếu tố dẫn dắt chính đối với kỳ vọng của nhà đầu tư trước cuộc họp tiếp theo vào tháng 9. Nhà đầu tư nên theo dõi sát các báo cáo về lạm phát, việc làm và phát biểu của các quan chức Fed, bởi đây sẽ là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến của thị trường bạc.