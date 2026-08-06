Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước lên mức hơn 62 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước ở mức 62,24 triệu đồng/kg

Sáng 6/8, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,26 - 2,33 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 70.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 60,37 - 62,24 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 1,79 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,79 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 5/8.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,27 - 2,34 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 70.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 60,63 - 62,5 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,7 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,76 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,27 - 2,34 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới ở mức 62,27 USD/ounce

Sáng 6/8 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 59,84 USD/ounce, tăng 2,43 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới hoàn toàn có khả năng mở rộng đà tăngkhi được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố cơ bản tích cực. Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm trong phiên giao dịch gần nhất đã góp phần cải thiện sức hấp dẫn của các kim loại quý. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ bạc trong lĩnh vực công nghiệp vẫn đang duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực.