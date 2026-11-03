Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước ở mức 42,85 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước tiếp tục giảm

Sáng 3/11, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,56 - 1,6 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 40.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 41,57 - 42,85 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 640.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 670.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 3/11.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước ở mức 42,85 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,55 - 1,6 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 41,54 - 42,82 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 770.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 800.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,58 - 1,63 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 49,67 USD/ounce

Sáng 3/11 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 49,67 USD/ounce, giảm 0,29 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới hiện đã mất gần 60% so với thời điểm lập đỉnh lịch sử gần 121 USD/ounce, áp lực bán vẫn khá mạnh trên thị trường. Bên cạnh đó, khi đồng USD thể hiện sức mạnh khiến dòng vốn chạy khỏi thị trường kim loại quý để tìm đến những nơi có lợi suất cao.