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Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước về mức 45,84 triệu đồng/kg

Thứ Sáu, 11:12, 30/10/2026
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VOV.VN - Giá bạc hôm nay (30/10) bạc trong nước và thế giới tiếp tục giảm, trên sàn Kitco, bạc thế giới giao dịch ở mức 51,26 USD/ounce.

Giá bạc trong nước giảm phiên thứ 3

Sáng 30/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,67 - 1,72 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 50.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 44,45 - 45,84 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 720.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 740.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 29/10.

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Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,67 - 1,72 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 44,55 - 45,94 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 880.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 910.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,67 - 1,72 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới về mức 51,26 USD/ounce

Sáng 30/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 51,26 USD/ounce, giảm 2,25 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Hiện thị trường đặt cược khoảng 80% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12. Kỳ vọng này gây sức ép lên giá bạc thế giới vì kim loại quý không mang lại lãi suất định kỳ, điều này giảm sức hút của bạc đối với nhà đầu tư. Trong ngắn và trung hạn thị trường kim loại quý sẽ khó phục hồi.

PV/VOV.VN
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