Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước ở mức 46,58 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước giảm nhẹ

Sáng 29/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,69 - 1,74 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 50.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 45,17 - 46,58 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 400.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 540.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 28/10.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước ở mức 46,58 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,7 - 1,75 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 45,43 - 46,85 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 220.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 210.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,69 - 1,74 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới “quay đầu” giảm

Sáng 29/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 53,51 USD/ounce, giảm 0,54 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thời gian qua, khi giá bạc thế giới phục hồi nhưng gặp lực cản từ đồng USD tăng giá. Đồng bạc xanh vẫn duy trì sức mạnh, hạn chế khả năng đi lên của kim loại quý. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất cao thường bất lợi cho bạc do kim loại này không mang lại dòng thu nhập định kỳ.