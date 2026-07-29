Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước tăng nhẹ

Giá bạc thỏi Ancarat 999 ở mức 58,56 triệu đồng/kg

Sáng 29/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,12 - 2,19 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giữ nguyên giá ở chiều mua vào và tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 56,8 - 58,56 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 220.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 260.000 đồng/kg bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 28/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,13 - 2,2 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 57,03 - 58,79 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 340.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,13 - 2,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới đi ngang

Sáng 29/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 57,43 USD/ounce, tăng 0,14 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Sau phiên điều chỉnh, giá bạc thế giới đã có sự phục hồi nhờ lực mua quay trở lại. Tuy nhiên, những diễn biến của các phiên gần đây vẫn chưa đủ mạnh để xác nhận một xu hướng tăng bền vững. Đồng USD duy trì sức mạnh cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao vẫn là lực cản cho đà tăng của kim loại trắng.