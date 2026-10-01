Giá bán lẻ các mặt hàng xăng đều tăng từ 15h hôm nay 1/10

Giá xăng dầu hôm nay (1/10) mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Giá xăng E10RON95-V tăng 100 đồng/lít, giá bán mới là 28.188 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 100 đồng/lít, giá bán là 27.180 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 170 đồng lít, giá bán mới là 26.560 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 1/10 giảm 780 đồng/lít, giá bán mới là 29.710 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 250 đồng/lít, giá bán là 29.770 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 920 đồng/kg, giá bán mới là 20.390 đồng/kg.

Biểu giá xăng dầu hôm nay (1/10) áp dụng từ 15h00 - Đơn vị tính: Đồng/lít/kg

Trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với dầu diesel

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel là 200 đồng/lít; Đồng thời liên Bộ cũng quyết định không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng đối với nguồn nhập khẩu trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu Quý IV/2026 theo Văn bản số 15318/BTC-QLG ngày 28/9/2026 của Bộ Tài chính, thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2470/QĐ-BCT ngày 1/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 24/9 và kỳ điều hành ngày 1/10 là 140,898 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,064 USD/thùng, tương đương tăng 0,05 %); 147,248 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 0,044 USD/thùng, tương đương tăng 0,03 %); 167,002 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 6,326 USD/thùng, tương đương giảm 3,65 %); 693,690 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 36,072 USD/tấn, tương đương tăng 5,49 %).