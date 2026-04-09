Giá cà phê hôm nay 10/4: Cà phê trong nước thu mua cao nhất 86.000 đồng/kg

Thứ Năm, 21:00, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê trong nước mở phiên sáng 10/4 đang đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 86.000 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục duy trì trạng thái cùng giảm trên 2 sàn London và New York.

Giá cà phê Robusta và Arabica duy trì mạch giảm

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Sáu, 10/4 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế đang ở trạng thái cùng giảm. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 0,53%, tương đương giảm 18 USD/tấn so với phiên trước, giá bán còn 3.310 USD/tấn.

Cùng chiều giảm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 còn ở mức 293,70 US cent/lb, sau khi giảm 0,11%, tương đương giảm 0,35 US cent/lb so với chốt phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 86.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay, đầu phiên sáng thứ Sáu (10/4) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ngang bằng giá so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 85.300 - 86.000 đồng/kg, giá bán trung bình 85.900 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng nay đang là 85.300 - 86.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 85.800 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 85.800 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica đảo chiều giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 9/4 (theo giờ Việt Nam) đảo chiều giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 0,57% so với phiên trước, tương đương giảm 19 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.309 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2026 giảm 0,42%, tương đương giảm 1,25 cent/lb so với cuối phiên trước về mức 292,80 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 85.900 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 9/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định so với đầu giờ sáng cùng ngày, hiện dao động trong khoảng 85.300 - 86.000 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 85.900 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 85.900 đồng/kg

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 85.800 đồng/kg. Giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 85.300 đồng/kg. Giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 85.800 đồng/kg. Giá cà phê tại Đắk Nông có mức giá cao nhất là 86.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 9/4: Giá cà phê trong nước khoảng 85.300 - 86.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (9/4), giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 600 đồng/kg so với chốt phiên giao dịch liền trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 85.300 - 86.000 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 85.900 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 7/4: Giá cà phê đi ngang trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế
Giá cà phê hôm nay 7/4: Giá cà phê đi ngang trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 7/4, giá cà phê trong nước ổn định, giá thu mua cao nhất là 89.300 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica cũng đi ngang.

Giá cà phê hôm nay 7/4: Giá cà phê đi ngang trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế

Giá cà phê hôm nay 7/4: Giá cà phê đi ngang trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 7/4, giá cà phê trong nước ổn định, giá thu mua cao nhất là 89.300 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica cũng đi ngang.

Giá cà phê hôm nay 6/4: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm
Giá cà phê hôm nay 6/4: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 6/4 (theo giờ Việt Nam) giảm so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.186 – 3.549 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 6/4: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê hôm nay 6/4: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 6/4 (theo giờ Việt Nam) giảm so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.186 – 3.549 USD/tấn.

Giá cà phê ngày 5/4: Trong nước trung bình 89.200 đồng/kg, thế giới đi ngang
Giá cà phê ngày 5/4: Trong nước trung bình 89.200 đồng/kg, thế giới đi ngang

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, chốt phiên giao dịch ngày 4/4, giá cà phê thế giới trên hai sàn London và New York gần như không biến động so với cuối phiên trước, trong khi thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, dao động quanh mức 88.700 - 89.300 đồng/kg.

Giá cà phê ngày 5/4: Trong nước trung bình 89.200 đồng/kg, thế giới đi ngang

Giá cà phê ngày 5/4: Trong nước trung bình 89.200 đồng/kg, thế giới đi ngang

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, chốt phiên giao dịch ngày 4/4, giá cà phê thế giới trên hai sàn London và New York gần như không biến động so với cuối phiên trước, trong khi thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, dao động quanh mức 88.700 - 89.300 đồng/kg.

