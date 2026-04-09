Giá cà phê hôm nay 10/4: Giá cà phê Robusta và Arabica đảo chiều giảm

Giá cà phê Robusta và Arabica đảo chiều giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 9/4 (theo giờ Việt Nam) đảo chiều giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 0,57% so với phiên trước, tương đương giảm 19 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.309 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2026 giảm 0,42%, tương đương giảm 1,25 cent/lb so với cuối phiên trước về mức 292,80 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 85.900 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 9/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định so với đầu giờ sáng cùng ngày, hiện dao động trong khoảng 85.300 - 86.000 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 85.900 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 85.900 đồng/kg

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 85.800 đồng/kg. Giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 85.300 đồng/kg. Giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 85.800 đồng/kg. Giá cà phê tại Đắk Nông có mức giá cao nhất là 86.000 đồng/kg.