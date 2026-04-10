Giá cà phê hôm nay 11/4: Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng 11/4 tại khu vực Tây Nguyên tăng 200 đồng/kg, dao động trong khoảng 85.200 - 85.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 85.800 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 85.700 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 85.700 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 85.200 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 11/4 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.047 – 3.330 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,42%, tương đương 14 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.324 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 300,10 US cent/lb, tăng 2,18% tương đương 6,4 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê hôm nay, Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (10/4 - theo giờ Việt Nam) tiếp tục ở trạng thái cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 1,15%, tương đương giảm 38 USD/tấn, giá giao dịch đang là 3.272 USD/tấn.

Cùng mở phiên giao dịch ngày 10/4 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 giảm 0,31%, tương đương giảm 0,95 US cent/lb về mức 292,75 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm 300 - 400 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 10/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm từ 300 - 400 đồng/kg so với cuối phiên giao dịch trước và sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 85.000 - 85.600 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 85.500 đồng/kg.

Chi tiết giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng đến cuối ngày 10/4 giá bán đang là 85.000 - 85.600 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 85.500 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 85.400 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với phiên sáng.

Giá cà phê trong nước dao động ở mức 85.000 - 85.600 đồng/kg

Việt Nam cung cấp cà phê đứng thứ hai cho Nhật Bản

Bộ Công Thương cho biết, 3 tháng đầu năm 2026, Nhật Bản nhập khẩu cà phê từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, Nhật Bản giảm lượng nhập khẩu cà phê từ thị trường Việt Nam, Tanzania…, trong khi tăng nhập khẩu từ thị trường Brazil, Colombia, Peru.

Brazil là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Nhật Bản trong tháng đầu năm 2026, đạt 13,6 nghìn tấn, trị giá 103,3 triệu USD, tăng 19,2% về lượng và tăng 83,6% về trị giá so với tháng 01/2025. Thị phần cà phê của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản tăng từ 38,48% trong tháng đầu năm 2025 lên mức 44,09% trong tháng đầu năm 2026.

Việt Nam là thị trường cung cấp cà phê đứng thứ hai cho Nhật Bản trong 3 tháng đầu năm 2026, đạt 9,1 nghìn tấn, trị giá 42,7 triệu USD, giảm 2,8% về lượng và giảm 14,9% về trị giá so với tháng 1/2025. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản giảm từ mức 31,61% trong tháng đầu năm 2025 xuống mức 29,56% trong tháng đầu năm 2026.