Giá cà phê hôm nay 7/5: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 86.100 đồng/kg

Thứ Năm, 09:14, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (7/5), giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng 85.500 - 86.200 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 86.100 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê trong nước dao động trong khoảng 85.500 - 86.200 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước sáng nay 7/5, tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng 85.500 - 86.200 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 86.100 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 85.500 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk giá cà phê được thu mua là 86.000 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông giá cà phê được thu mua là 86.200 đồng/kg.

Giá cà phê tăng - giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế

Tại thị trường thế giới, giá cà phê sáng nay 7/5 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,97%, tương đương 35 USD/tấn so với phiên giao dịch liền trước, hiện niêm yết ở mức 3.638 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5 giảm 2,08%, tương đương giảm 6,4 US cent/lb so với phiên giao dịch liền trước, hiện niêm yết ở mức 299,45 US cent/lb.

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (6/5 - theo giờ Việt Nam) giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,98% so với phiên giao dịch liền trước niêm yết ở mức 3.803 USD/tấn.

Tương tự giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5 cũng tăng 1,21% so với phiên giao dịch liền trước có giá 305,85 USD cent/lb.

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 6/5, tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng 85.500 - 86.200 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 86.100 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 85.500 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk giá cà phê được thu mua là 86.000 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông giá cà phê được thu mua là 86.200 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê đã qua chế biến tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cà phê đạt gần 3,7 tỉ USD, giảm 10,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước; đáng chú ý, tỷ lệ cà phê chế biến xuất khẩu đang tăng mạnh.

Theo Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 791.090 tấn cà phê, tăng 9,4% nhưng kim ngạch đạt 3,7 tỉ USD, giảm 10,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân do thời gian qua giá cà phê trên thị trường thế giới liên tục giảm. Dự báo thời gian tới sẽ còn hạ nhiệt vì Brazil chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới.

Tuy nhiên, đáng chú ý, sản phẩm cà phê đã qua chế biến lại gia tăng, chiếm khoảng 7,2% tổng khối lượng và khoảng 15,1% tổng kim ngạch các loại cà phê xuất khẩu. Cụ thể, sản lượng đạt 57.202 tấn và kim ngạch khoảng 553 triệu USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Ánh Phương/VOV.VN
