Giá cà phê hôm nay 8/5: Cà phê trong nước cao nhất 87.300 đồng/kg

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Sáu, 8/5 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế đang ở trạng thái tăng – giảm trái chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,98%, tương đương tăng 35 USD/tấn so với phiên trước, giá bán lên 3.638 USD/tấn.

Ở chiều giảm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm còn 292,85 US cent/lb, sau khi giảm 2,20%, tương đương giảm 6,60 US cent/lb so với chốt phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đầu phiên sáng thứ Sáu (8/5) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang ngang bằng so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 86.500 - 87.300 đồng/kg, giá bán trung bình 87.100 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng nay đang là 86.500 - 87.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 87.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 87.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica diễn biến trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối nay 7/5 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,98%, tương đương 35 USD/tấn so với phiên giao dịch liền trước, hiện niêm yết ở mức 3.638 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 giảm 0,61%, tương đương giảm 1,85 US cent/lb so với phiên giao dịch liền trước, hiện niêm yết ở mức 297,6 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng 1.000 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước cuối ngày 7/5, tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tăng 1.000 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 86.500 - 87.300 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 87.100 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 86.500 đồng/kg, sau khi tăng 1.000 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk giá cà phê được thu mua là 87.000 đồng/kg, sau khi tăng 1.000 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông giá cà phê được thu mua là 87.300 đồng/kg, sau khi tăng 1.100 đồng/kg.