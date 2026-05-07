中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá cà phê hôm nay 8/5: Cà phê trong nước cao nhất 87.300 đồng/kg

Thứ Năm, 21:00, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê trong nước mở phiên sáng 8/5 đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 87.300 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta đang ở trạng thái tăng, cà phê Arabica giảm trên 2 sàn London và New York.

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Sáu, 8/5 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế đang ở trạng thái tăng – giảm trái chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,98%, tương đương tăng 35 USD/tấn so với phiên trước, giá bán lên 3.638 USD/tấn.

Ở chiều giảm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm còn 292,85 US cent/lb, sau khi giảm 2,20%, tương đương giảm 6,60 US cent/lb so với chốt phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đầu phiên sáng thứ Sáu (8/5) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang ngang bằng so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 86.500 - 87.300 đồng/kg, giá bán trung bình 87.100 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng nay đang là 86.500 - 87.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 87.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 87.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica diễn biến trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối nay 7/5 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,98%, tương đương 35 USD/tấn so với phiên giao dịch liền trước, hiện niêm yết ở mức 3.638 USD/tấn.

gia ca phe hom nay 8 5 ca phe trong nuoc cao nhat 87.300 dong kg hinh anh 1

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 giảm 0,61%, tương đương giảm 1,85 US cent/lb so với phiên giao dịch liền trước, hiện niêm yết ở mức 297,6 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng 1.000 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước cuối ngày 7/5, tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tăng 1.000 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 86.500 - 87.300 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 87.100 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 86.500 đồng/kg, sau khi tăng 1.000 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk giá cà phê được thu mua là 87.000 đồng/kg, sau khi tăng 1.000 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông giá cà phê được thu mua là 87.300 đồng/kg, sau khi tăng 1.100 đồng/kg.

PV/VOV.VN
Tag: giá cà phê thị trường cà phê giá cà phê trong nước cà phê
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 6/5: Giá cà phê đi ngang trên cả hai sàn quốc tế
Giá cà phê hôm nay 6/5: Giá cà phê đi ngang trên cả hai sàn quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 6/5 giữ giá bán dao động từ 85.000 - 85.700 đồng/kg. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 3.568 USD/tấn, cà phê Arabica giao tháng 5/2026 có giá 302.20 USD cent/lb.

Giá cà phê hôm nay 6/5: Giá cà phê đi ngang trên cả hai sàn quốc tế

Giá cà phê hôm nay 6/5: Giá cà phê đi ngang trên cả hai sàn quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 6/5 giữ giá bán dao động từ 85.000 - 85.700 đồng/kg. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 3.568 USD/tấn, cà phê Arabica giao tháng 5/2026 có giá 302.20 USD cent/lb.

Giá cà phê hôm nay 5/5: Giá cà phê trung bình ở mức 85.600 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 5/5: Giá cà phê trung bình ở mức 85.600 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 5/5, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên dao động từ 85.000 đến 85.700 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 85.600 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê Arabica tăng nhẹ, giá cà phê Robusta đi ngang.

Giá cà phê hôm nay 5/5: Giá cà phê trung bình ở mức 85.600 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 5/5: Giá cà phê trung bình ở mức 85.600 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 5/5, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên dao động từ 85.000 đến 85.700 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 85.600 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê Arabica tăng nhẹ, giá cà phê Robusta đi ngang.

Giá cà phê hôm nay 4/5: Cà phê tăng trên cả 2 sàn quốc tế
Giá cà phê hôm nay 4/5: Cà phê tăng trên cả 2 sàn quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay sáng 4/5, giá cà phê trong nước tăng nhẹ, giá thu mua cao nhất là 86.500 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica cũng tăng nhẹ.

Giá cà phê hôm nay 4/5: Cà phê tăng trên cả 2 sàn quốc tế

Giá cà phê hôm nay 4/5: Cà phê tăng trên cả 2 sàn quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay sáng 4/5, giá cà phê trong nước tăng nhẹ, giá thu mua cao nhất là 86.500 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica cũng tăng nhẹ.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá