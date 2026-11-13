Giá cà phê hôm nay 13/11: Giá cà phê trong nước giảm

Giá cà phê trong nước cao nhất 83.800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật chiều 12/11, giá cà phê trong nước giảm so với phiên giao dịch trước đó, mức giảm trung bình là 400 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 83.200 - 83.800 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 83.700 đồng/kg.

Chiều 12/11, giá cà phê trong nước giảm trung bình 400 đồng/kg

Theo đó, thương lái tại vùng khu vực Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 83.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng cùng ngày.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 83.700 đồng/kg, và tỉnh Lâm Đồng có mức giá 83.200 đồng/kg sau khi cùng giảm 600 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó.

Còn tại tỉnh Gia Lại, giá cà phê được giao dịch ở mức 84.700 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg.

Tổng kết niên vụ cà phê 2025-2026, theo số liệu của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,8 triệu tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu khoảng 8,5 tỷ USD, tăng 21% về khối lượng và tăng 1% về kim ngạch so với niên vụ 2024-2025. Đây là mức kim ngạch xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay của ngành hàng. Trong đó, cà phê nhân xanh xuất khẩu đạt 1,65 triệu tấn, kim ngạch gần 7 tỷ USD, tăng 21,4% về khối lượng nhưng giảm 1,5% về kim ngạch so với niên vụ 2024-2025.

Dù đạt kết quả khả quan, sản xuất cà phê niên vụ 2025-2026 của Việt Nam vẫn đối mặt với một số khó khăn lớn như: Chi phí vật tư nông nghiệp như giá phân bón và chi phí nhân công tăng cao, làm thu hẹp biên lợi nhuận thực tế của nông dân. Hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa nắng thất thường do biến đổi khí hậu dẫn đến ảnh hưởng của tại Tây Nguyên vào giai đoạn nuôi trái tỷ lệ hạt nhỏ gia tăng ở một số vùng...

Giá cà phê Arabica tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới chiều 12/11 (theo giờ Việt Nam) ghi nhận sự tăng giá của cà phê Arabica trên sàn New York .

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London hiện giao dịch ở mức 3.265 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 269,10 US cent/lb, tăng 0,04% tương đương 0,10 US cent/lb so với phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước được dự báo tiếp tục chịu sức ép trong ngắn hạn khi Việt Nam bước vào cao điểm thu hoạch niên vụ mới. Dù giá Robusta trên sàn London đã có dấu hiệu phục hồi, nguồn cung cà phê mới gia tăng khiến giá thu mua tại các địa phương chưa thể tăng tương ứng. Bên cạnh đó, giao dịch cà phê nhân trên thị trường nội địa vẫn khá thận trọng khi các doanh nghiệp xuất khẩu và nhà nhập khẩu cân nhắc biến động tỷ giá cũng như chi phí vận chuyển.

Trong những ngày tới, giá cà phê trong nước có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, thậm chí điều chỉnh nhẹ, quanh mức 83.500 - 84.500 đồng/kg do áp lực bán ra từ vụ thu hoạch mới. Tuy nhiên, khả năng giá giảm sâu được đánh giá không lớn, trong bối cảnh thị trường thế giới đang phục hồi và nhu cầu chuẩn bị hàng cho các đơn hàng cuối năm vẫn hiện hữu.

Trước những biến động khó lường, các hợp tác xã và hộ trồng cà phê cần theo dõi sát diễn biến thị trường, chú trọng thu hái quả chín, nâng cao chất lượng sơ chế. Việc phân bổ lượng hàng bán ra theo từng đợt cũng là giải pháp giúp người sản xuất chủ động hơn trước biến động giá cả, hạn chế rủi ro và cải thiện hiệu quả kinh tế.