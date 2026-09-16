Giá cà phê hôm nay 16/9: Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com, cập nhật giá cà phê trong nước chiều 15/9 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 200 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 15/9. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng từ 94.900 - 95.500 đồng/kg. Mức giá trung bình của toàn khu vực là 95.400 đồng/kg.

Chiều 15/9, giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 94.900 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 15/9. Tại Đắk Lắk và Gia Lai giá cà phê được thu mua là 95.400 đồng/kg. Cao nhất là khu vực Đắk Nông cũ có giá 95.500 đồng/kg.

Cà phê thế giới Robusta và Arabica đi ngang

Giá cà phê thế giới vào chiều 15/9 (theo giờ Việt Nam) ghi nhận sự ổn định trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London ổn định so với phiên trước, giá bán đang là 3.505 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 đi ngang, giá bán đang là 307.35 cent/lb.