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Giá cà phê hôm nay 17/10: Giá cà phê thế giới tăng mạnh

Thứ Bảy, 01:00, 17/10/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước ngày 16/10 thu mua ở mức 92.000 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica tăng mạnh trở lại.

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng mạnh

Giá cà phê thế giới sáng chiều tối 16/10 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giá cà phê Robusta và Arabica tăng mạnh trở lại. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 3,38%, tương đương tăng 114 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.489 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 5,27%, tương đương tăng 15,55 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 310.35 cent/lb.

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Giá cà phê trong nước giảm

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước chiều tối ngày 16/10 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, dao động trong khoảng 91.100 - 92.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 92.000 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với phiên trước. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 91.800 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với phiên trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 91.800 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với phiên trước. Còn tại tỉnh Lâm Đồng giao dịch ở mức giá 91.100 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với phiên trước.

Đà giảm giá cà phê được hạn chế

Bộ Công Thương cho biết, trong những ngày đầu tháng 10/2026, giá cà phê thế giới có xu hướng giảm do áp lực nguồn cung khi xuất khẩu của Brazil tăng. Tuy nhiên, đà giảm được hạn chế bởi lượng tồn kho cà phê Robusta được chứng nhận trên sàn ICE thu hẹp và nguồn cung cà phê Arabica tại một số nước sản xuất giảm.

Theo Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Brazil, tháng 9/2026, xuất khẩu cà phê nhân của nước này đạt 3,58 triệu bao (loại 60 kg), tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu cà phê Robusta và Conilon tăng 65,1%, đạt 813,9 nghìn bao.

Nguồn cung xuất khẩu từ Brazil tăng, tập trung ở nhóm cà phê Robusta và Conilon, đã tạo sức ép lên giá cà phê trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, tồn kho cà phê Robusta được chứng nhận trên sàn ICE giảm xuống còn 5.115 lô vào ngày 9/10/2026, mức thấp nhất trong 2,5 tuần, góp phần hỗ trợ giá. Đối với cà phê Arabica, xuất khẩu của Bra-xin trong tháng 9/2026 giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2025, còn 2,766 triệu bao.

Bên cạnh đó, theo Liên đoàn Cà phê Colombia (FNC), sản lượng cà phê nước này trong niên vụ 2025 - 2026 giảm 15% so với niên vụ trước, còn 12,65 triệu bao; xuất khẩu giảm 12%, còn 11,78 triệu bao. Sự suy giảm nguồn cung cà phê Arabica tại hai nước sản xuất lớn đang góp phần hạn chế áp lực giảm giá trên thị trường.

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Sơn La “mở rộng cửa” đón nhà đầu tư phát triển sản phẩm cà phê

VOV.VN - Những dự án đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vừa khởi động, hàng trăm thỏa thuận hợp tác được hình thành, cùng nhiều hợp đồng xuất khẩu vừa ký kết… đó là những kết quả thu hút đầu tư mang tính bứt phá của ngành cà phê Sơn La năm nay, khẳng định hiệu quả chiến lược của tỉnh trong phát triển lĩnh vực thế mạnh này.

 

PV/VOV.VN
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