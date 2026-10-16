Sơn La “mở rộng cửa” đón nhà đầu tư phát triển sản phẩm cà phê



Với hơn 45.000 ha cà phê, Sơn La đã hình thành các vùng chuyên canh chất lượng cao; đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường khó tính. Hiện tỉnh đang duy trì 5 chuỗi liên kết, 9 sản phẩm OCOP cùng 8 đơn vị sở hữu chỉ dẫn địa lý “Cà phê Sơn La”. Hương vị cà phê Arabica Sơn La đã vươn xa tới nhiều thị trường trên thế giới.

Sơn La đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm cà phê.

Mùa cà phê Sơn La năm nay thành công hơn khi tỉnh tổ chức lễ hội Cà phê lần thứ 2; không chỉ giới thiệu, quảng bá tiềm năng mà đã mở rộng cửa đón nhận những dòng vốn đầu tư hạ tầng, công nghệ chế biến hiện đại - bài toán cốt lõi để gia tăng giá trị cho hạt cà phê Arabica.

Khởi công dự án Nhà máy chế biến sâu cà phê Detech tại xã Bình Thuận, Sơn La.

Dịp này, công nghiệp chế biến cà phê của Sơn La đã đón nhận những dự án mới: khởi động dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ với quy mô 60 ha, tổng mức đầu tư dự kiến trên 620 tỷ đồng; chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cà phê hòa tan sấy lạnh Sơn La với tổng vốn đầu tư lên tới 1.480 tỷ đồng; khởi công dự án Nhà máy chế biến sâu cà phê Detech tại xã Bình Thuận với tổng vốn đầu tư 95 tỷ đồng.

Nhiều thoả thuận được ký kết giữa doanh nghiệp, HTX và các đối tác.

Bên cạnh đó, có gần 200 thỏa thuận hợp tác được trao đổi và ký kết giữa các doanh nghiệp, HTX Sơn La với các đối tác trong và ngoài nước (từ Liên minh Châu Âu - EU, Hawaii - Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc...).

Những con số biết nói đã phản ánh sức hút cà phê Arabica Sơn La và mở ra những chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững, vươn tầm thế giới. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định: Tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn và thủ tục hành chính ngày càng thuận lợi để đảm bảo các nhà đầu tư đến với tỉnh Sơn La minh bạch và thành công.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết địa phương sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng thương hiệu cà phê Sơn La.

"Chúng tôi cam kết đồng hành cùng với doanh nghiệp để mở rộng vùng sản xuất, tiến tới đảm bảo sản xuất cà phê theo hệ sinh thái, các tiêu chuẩn quốc tế như EUDR, đáp ứng những yêu cầu chặt chẽ của các nước nhập khẩu. Đồng thời, xây dựng vùng trồng cà phê, xây dựng thương hiệu sản phẩm cà phê Sơn La xứng tầm với niềm tin của bạn bè quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp đang tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu cà phê của Sơn La" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết.

Hướng đi chiến lược của Sơn La đã tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu đưa Arabica trở thành mặt hàng chủ lực trong nền kinh tế của tỉnh, thành thương hiệu đặc sản của vùng Tây Bắc; góp phần nâng tầm vị thế cà phê Sơn La nói riêng, cà phê Việt Nam nói chung trên bản đồ quốc tế.