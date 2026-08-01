Giá cà phê hôm nay 1/8: Giá cà phê Robusta và Arabica tăng nhẹ

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng nhẹ

Cập nhật giá cà phê thế giới chiều 31/7 - theo giờ Việt Nam - đang ở trạng thái tăng nhẹ trở lại trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 0,32% so với phiên trước, tương đương tăng 12 USD/tấn lên mức 3.792 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 ở mức 323,05 US cent/lb sau khi tăng 0,73%, tương đương tăng 2,35 US cent/lb so với phiên giao dịch liền trước.

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Giá cà phê trong nước chiều 31/7, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 96.000 - 96.800 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 96.500 đồng/kg, giảm 1.800 đồng so với phiên giao dịch trước đó, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 96.000 đồng/kg giảm 1.800 đồng, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 96.500 đồng/kg, giảm 1.800 đồng và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 96.800 đồng/kg giảm 1.700 đồng so với phiên giao dịch trước đó.