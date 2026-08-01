Giá cà phê hôm nay 1/8: Giá cà phê Robusta và Arabica tăng nhẹ
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước thu mua ở mức 96.800 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta Arabica tăng nhẹ trở lại.
Giá cà phê Robusta và Arabica tăng nhẹ
Cập nhật giá cà phê thế giới chiều 31/7 - theo giờ Việt Nam - đang ở trạng thái tăng nhẹ trở lại trên 2 sàn giao dịch quốc tế.
Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 0,32% so với phiên trước, tương đương tăng 12 USD/tấn lên mức 3.792 USD/tấn.
Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 ở mức 323,05 US cent/lb sau khi tăng 0,73%, tương đương tăng 2,35 US cent/lb so với phiên giao dịch liền trước.
Giá cà phê trong nước giảm nhẹ
Giá cà phê trong nước chiều 31/7, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 96.000 - 96.800 đồng/kg.
Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 96.500 đồng/kg, giảm 1.800 đồng so với phiên giao dịch trước đó, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 96.000 đồng/kg giảm 1.800 đồng, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 96.500 đồng/kg, giảm 1.800 đồng và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 96.800 đồng/kg giảm 1.700 đồng so với phiên giao dịch trước đó.