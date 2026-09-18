Giá cà phê hôm nay 18/9: Cà phê trong nước giảm 600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 93.700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng ngày 13/9, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 600 đồng/kg so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 93.00 - 93.800 đồng/kg, giá bán trung bình 93.700 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng ngày 18/9 đang là 93.000 đồng/kg, Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai hiện đang giao dịch ở mức 93.600 Giá cà phê ở Đắk Nông đang là 93.800 đồng/kg.

Giá cà phê Arabica - Robusta cùng giảm

Giá cà phê sáng 18/9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Arabica và Robusta đang duy trì trạng thái cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London đang là 3.360 USD/tấn, giảm 1,15%, tương đương giảm 39 USD/tấn so với cuối phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 đang ở mức 276,5 cent/lb, giảm 1,79%, tương đương giảm 5,05 cent/lb so với phiên trước.

Giá cà phê chịu sức ép khi nguồn cung Brazil dồi dào

Đầu tháng 9/2026, giá cà phê thế giới chịu sức ép giảm khi nguồn cung từ Brazil gia tăng. Hoạt động thu hoạch niên vụ 2026-2027 tại nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới đang bước vào giai đoạn cuối, trong khi thời tiết thuận lợi giúp nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Tại các vùng trồng Arabica trọng điểm, đến cuối tháng 8, tiến độ thu hoạch ở miền Nam Minas Gerais đạt khoảng 90% diện tích; Cerrado Mineiro đạt 85-90% và Zona da Mata khoảng 97%.

Với cà phê Robusta Conilon, thu hoạch tại Espírito Santo và Rondônia cơ bản hoàn tất, đưa lượng cà phê vụ mới ra thị trường. Xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 8 đạt 206.618 tấn, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong 8 tháng đầu năm.

Nguồn cung tăng cùng triển vọng vụ mùa tích cực đã thúc đẩy các quỹ đầu tư gia tăng bán ra, gây áp lực lên giá Arabica. Tuy nhiên, đà giảm được hạn chế khi lượng tồn kho Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE xuống mức thấp nhất trong 27 năm, chỉ còn 218.838 bao tính đến ngày 8/9.

Thị trường hiện tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết tại các vùng cà phê trọng điểm. Tại Việt Nam, mưa lớn ở Tây Nguyên có thể ảnh hưởng đến nguồn cung Robusta, trong khi điều kiện thời tiết tại Brazil được đặc biệt quan tâm trong giai đoạn cây cà phê ra hoa, chuẩn bị cho niên vụ 2027-2028.

Trong ngắn hạn, giá Arabica được dự báo tiếp tục chịu sức ép khi nguồn cung từ Brazil tăng. Ngược lại, những rủi ro thời tiết tại Việt Nam có thể tạo lực đỡ cho giá Robusta.

Giá cà phê Arabica - Robusta tiếp tục giảm

Giá cà phê chiều 17/9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Arabica và Robusta đang duy trì trạng thái cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London đang là 3.400 USD/tấn, giảm 1,48%, tương đương giảm 51 USD/tấn so với cuối phiên liền trước.

Cùng mở phiên giao dịch ngày 17/9 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 đang ở mức 295,85 cent/lb, giảm 1,27%, tương đương giảm 3,80 cent/lb so với phiên trước.

Giá cà phê hôm nay trên sàn London

Cà phê trong nước giảm từ 300 - 500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 17/9, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm từ 300 - 500 đồng/kg so với cuối phiên trước và mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 93.500 - 94.400 đồng/kg, giá bán trung bình 94.300 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày 17/9 đang là 93.500 - 94.400 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với cuối phiên trước. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 94.200 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 94.200 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với cuối phiên 16/9 và sáng 17/9.

Giá cà phê trong nước đang dao động trong khoảng từ 93.500 - 94.400 đồng/kg

Giá cà phê giảm khi nguồn cung dồi dào

Bộ Công Thương cho biết, đầu tháng 9/2026, giá cà phê thế giới giảm mạnh do áp lực nguồn cung tăng, khi việc thu hoạch niên vụ 2026-2027 tại Brazil bước vào giai đoạn cuối. Thời tiết khô ráo trong những tuần cuối tháng 8/2026 đã giúp hoạt động thu hoạch được đẩy nhanh tại các vùng trồng cà phê Arabica trọng điểm của Brazil. Đến cuối tháng 8/2026, tiến độ thu hoạch tại miền Nam Minas Gerais đạt khoảng 90% diện tích, tại Cerrado Mineiro đạt 85-90% và tại Zona da Mata đạt khoảng 97%.

Đối với cà phê Robusta Conilon, hoạt động thu hoạch tại Espírito Santo và Rondônia đã cơ bản hoàn tất, làm tăng lượng hàng vụ mới đưa ra thị trường. Xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 8/2026 tăng 44,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 206.618 tấn và là mức cao nhất trong 8 tháng đầu năm 2026.

Nguồn cung dồi dào cùng triển vọng vụ mùa tích cực đã thúc đẩy các quỹ đầu tư bán ra, gây áp lực lên giá cà phê Arabica. Tuy nhiên, đà giảm của giá cà phê bị hạn chế do tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE đã xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 218.838 bao vào ngày 8/9/2026.

Đồng thời, thị trường đang theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn tại Tây Nguyên (Việt Nam) và điều kiện thời tiết tại Brazil trong giai đoạn ra hoa của vụ 2027- 2028. Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê Arabica tiếp tục chịu áp lực từ nguồn cung Brazil gia tăng, trong khi rủi ro thời tiết tại Việt Nam có thể giúp giá cà phê Robusta phục hồi.