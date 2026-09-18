English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá cà phê hôm nay 18/9: Cà phê trong nước giảm 600 đồng/kg

Thứ Sáu, 01:00, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, phiên sáng 18/9, giảm 600 đồng/kg, xuống 93.000 - 93.800 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, Arabica và Robusta đồng loạt giảm khi nguồn cung Brazil gia tăng, gây sức ép lên giá.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 93.700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng ngày 13/9, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 600 đồng/kg so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 93.00 - 93.800 đồng/kg, giá bán trung bình 93.700 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng ngày 18/9 đang là 93.000 đồng/kg, Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai hiện đang giao dịch ở mức 93.600 Giá cà phê ở Đắk Nông đang là 93.800 đồng/kg.

Giá cà phê Arabica - Robusta cùng giảm

Giá cà phê sáng 18/9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Arabica và Robusta đang duy trì trạng thái cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London đang là 3.360 USD/tấn, giảm 1,15%, tương đương giảm 39 USD/tấn so với cuối phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 đang ở mức 276,5 cent/lb, giảm 1,79%, tương đương giảm 5,05 cent/lb so với phiên trước.

Giá cà phê chịu sức ép khi nguồn cung Brazil dồi dào

Đầu tháng 9/2026, giá cà phê thế giới chịu sức ép giảm khi nguồn cung từ Brazil gia tăng. Hoạt động thu hoạch niên vụ 2026-2027 tại nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới đang bước vào giai đoạn cuối, trong khi thời tiết thuận lợi giúp nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Tại các vùng trồng Arabica trọng điểm, đến cuối tháng 8, tiến độ thu hoạch ở miền Nam Minas Gerais đạt khoảng 90% diện tích; Cerrado Mineiro đạt 85-90% và Zona da Mata khoảng 97%.

Với cà phê Robusta Conilon, thu hoạch tại Espírito Santo và Rondônia cơ bản hoàn tất, đưa lượng cà phê vụ mới ra thị trường. Xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 8 đạt 206.618 tấn, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong 8 tháng đầu năm.

Nguồn cung tăng cùng triển vọng vụ mùa tích cực đã thúc đẩy các quỹ đầu tư gia tăng bán ra, gây áp lực lên giá Arabica. Tuy nhiên, đà giảm được hạn chế khi lượng tồn kho Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE xuống mức thấp nhất trong 27 năm, chỉ còn 218.838 bao tính đến ngày 8/9.

Thị trường hiện tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết tại các vùng cà phê trọng điểm. Tại Việt Nam, mưa lớn ở Tây Nguyên có thể ảnh hưởng đến nguồn cung Robusta, trong khi điều kiện thời tiết tại Brazil được đặc biệt quan tâm trong giai đoạn cây cà phê ra hoa, chuẩn bị cho niên vụ 2027-2028.

Trong ngắn hạn, giá Arabica được dự báo tiếp tục chịu sức ép khi nguồn cung từ Brazil tăng. Ngược lại, những rủi ro thời tiết tại Việt Nam có thể tạo lực đỡ cho giá Robusta.

Giá cà phê Arabica - Robusta tiếp tục giảm

Giá cà phê chiều 17/9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Arabica và Robusta đang duy trì trạng thái cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London đang là 3.400 USD/tấn, giảm 1,48%, tương đương giảm 51 USD/tấn so với cuối phiên liền trước.

Cùng mở phiên giao dịch ngày 17/9 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 đang ở mức 295,85 cent/lb, giảm 1,27%, tương đương giảm 3,80 cent/lb so với phiên trước.

gia ca phe hom nay 18 9 ca phe trong nuoc giam 600 dong kg hinh anh 1
Giá cà phê hôm nay trên sàn London

Cà phê trong nước giảm từ 300 - 500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 17/9, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm từ 300 - 500 đồng/kg so với cuối phiên trước và mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 93.500 - 94.400 đồng/kg, giá bán trung bình 94.300 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày 17/9 đang là 93.500 - 94.400 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với cuối phiên trước. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 94.200 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 94.200 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với cuối phiên 16/9 và sáng 17/9.

gia ca phe hom nay 18 9 ca phe trong nuoc giam 600 dong kg hinh anh 2
Giá cà phê trong nước đang dao động trong khoảng từ 93.500 - 94.400 đồng/kg

Giá cà phê giảm khi nguồn cung dồi dào

Bộ Công Thương cho biết, đầu tháng 9/2026, giá cà phê thế giới giảm mạnh do áp lực nguồn cung tăng, khi việc thu hoạch niên vụ 2026-2027 tại Brazil bước vào giai đoạn cuối. Thời tiết khô ráo trong những tuần cuối tháng 8/2026 đã giúp hoạt động thu hoạch được đẩy nhanh tại các vùng trồng cà phê Arabica trọng điểm của Brazil. Đến cuối tháng 8/2026, tiến độ thu hoạch tại miền Nam Minas Gerais đạt khoảng 90% diện tích, tại Cerrado Mineiro đạt 85-90% và tại Zona da Mata đạt khoảng 97%.

Đối với cà phê Robusta Conilon, hoạt động thu hoạch tại Espírito Santo và Rondônia đã cơ bản hoàn tất, làm tăng lượng hàng vụ mới đưa ra thị trường. Xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 8/2026 tăng 44,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 206.618 tấn và là mức cao nhất trong 8 tháng đầu năm 2026.

Nguồn cung dồi dào cùng triển vọng vụ mùa tích cực đã thúc đẩy các quỹ đầu tư bán ra, gây áp lực lên giá cà phê Arabica. Tuy nhiên, đà giảm của giá cà phê bị hạn chế do tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE đã xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 218.838 bao vào ngày 8/9/2026.

Đồng thời, thị trường đang theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn tại Tây Nguyên (Việt Nam) và điều kiện thời tiết tại Brazil trong giai đoạn ra hoa của vụ 2027- 2028. Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê Arabica tiếp tục chịu áp lực từ nguồn cung Brazil gia tăng, trong khi rủi ro thời tiết tại Việt Nam có thể giúp giá cà phê Robusta phục hồi.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 17/9: Giá cà phê trong nước cao nhất 94.700 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 17/9: Giá cà phê trong nước cao nhất 94.700 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 17/9, giá cà phê trong nước đang đi ngang so với phiên trước và giá thu mua cao nhất khu vực Tây Nguyên là 94.700 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica đang ở trạng thái cùng giảm.

Giá cà phê hôm nay 17/9: Giá cà phê trong nước cao nhất 94.700 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 17/9: Giá cà phê trong nước cao nhất 94.700 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 17/9, giá cà phê trong nước đang đi ngang so với phiên trước và giá thu mua cao nhất khu vực Tây Nguyên là 94.700 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica đang ở trạng thái cùng giảm.

Giá cà phê hôm nay 16/9: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 95.400 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 16/9: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 95.400 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (16/9), giá cà phê khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 94.900 - 95.500 đồng/kg. Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 95.400 đồng/kg. Cùng thời điểm, giá cà phê thế giới diễn biến tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 16/9: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 95.400 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 16/9: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 95.400 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (16/9), giá cà phê khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 94.900 - 95.500 đồng/kg. Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 95.400 đồng/kg. Cùng thời điểm, giá cà phê thế giới diễn biến tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 15/9: Giá cà phê trong nước đi ngang
Giá cà phê hôm nay 15/9: Giá cà phê trong nước đi ngang

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (15/9), giá cà phê trong nước duy trì sự ổn định so với phiên giao dịch liền trước, giá thu mua trung bình của cả khu vực là 95.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê thế giới Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều.

Giá cà phê hôm nay 15/9: Giá cà phê trong nước đi ngang

Giá cà phê hôm nay 15/9: Giá cà phê trong nước đi ngang

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (15/9), giá cà phê trong nước duy trì sự ổn định so với phiên giao dịch liền trước, giá thu mua trung bình của cả khu vực là 95.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê thế giới Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều.

Giá cà phê hôm nay 14/9: Giá cà phê thế giới giảm
Giá cà phê hôm nay 14/9: Giá cà phê thế giới giảm

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 14/9, cà phê trong nước giữ nguyên so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất 95.300 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 14/9: Giá cà phê thế giới giảm

Giá cà phê hôm nay 14/9: Giá cà phê thế giới giảm

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 14/9, cà phê trong nước giữ nguyên so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất 95.300 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 13/9: Giá cà phê đồng loạt giảm trên hai sàn quốc tế
Giá cà phê hôm nay 13/9: Giá cà phê đồng loạt giảm trên hai sàn quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 13/9 giữ giá bán dao động từ 94.700 - 95.300 đồng/kg. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 là 3.495 USD/tấn, cà phê Arabica giao tháng 9/2026 có giá 313.65 USD cent/lb.

Giá cà phê hôm nay 13/9: Giá cà phê đồng loạt giảm trên hai sàn quốc tế

Giá cà phê hôm nay 13/9: Giá cà phê đồng loạt giảm trên hai sàn quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 13/9 giữ giá bán dao động từ 94.700 - 95.300 đồng/kg. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 là 3.495 USD/tấn, cà phê Arabica giao tháng 9/2026 có giá 313.65 USD cent/lb.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá