Giá cà phê hôm nay 19/7: Giá trong nước và Arabica cùng tăng

Giá cà phê trong nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cập nhật mới nhất ngày 19/7 dao động trong khoảng 65.000 - 65.700 đồng/kg, trung bình ở mức 65.350 đồng/kg, tăng 200 đồng so với ngày 18/7.

Cụ thể, giá thu mua cà phê nhân, cà phê tươi tại tỉnh Lâm Đồng đã tăng từ 64.800 lên 65.000 đồng/kg. Cà phê có giá thu mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông đứng ở mức 65.700 đồng/kg.

Giá cà phê tại một số địa phương khác hiện không có biến động so với những ngày trước. Cụ thể, giá cà phê tại huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua ở mức 65.600 đồng/kg. Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng đứng ở mức giá 65.400 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 chốt phiên 18/7 trên sàn London giảm 0,78% tương đương 20 USD/tấn so với phiên trước đạt 2.532 USD/tấn. Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao ngay tháng 9 ở mức 156,30 US cent/lb, tăng 0,32% tương đương 0,50 US cent/lb so với phiên liền trước.

Xuất khẩu cà phê nhân xanh trong 8 tháng đầu niên vụ 2019-2020 đến tháng 5/2023. (Nguồn: ICO)

Mở phiên giao dịch cà phê 18/7 (theo giờ Mỹ), giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 trên sàn London đang ở mức 2.530 USD/tấn, giảm 0,86%, tương đương 22 USD/tấn so với phiên trước. Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao ngay tháng 9 ở mức 157,05 US cent/lb, tăng 0,80% tương đương 1,25 US cent/lb so với phiên liền trước.

Trong báo cáo mới nhất, Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) dự báo niên vụ 2022-2023, sản lượng cà phê Arabica toàn cầu dự kiến tăng 4,6% lên 98,6 triệu bao. Sản lượng cà phê Robusta dự kiến giảm 2,1% xuống còn 72,7 triệu bao. Mưa lớn đã khiến sản lượng của Colombia giảm 21% vào tháng 5, trong khi nguồn cung của Brazil tương đối eo hẹp sau 2 năm liên tiếp thu hoạch dưới mức trung bình, đặc biệt là niên vụ 2022-2023 bị ảnh hưởng bởi sương giá và hạn hán. ICO ước tính, nguồn cung cà phê toàn cầu trong niên vụ 2022-2023 vào khoảng 171,3 triệu bao trong khi tiêu thụ ở mức 178,5 triệu bao, với dự báo này thị trường cà phê thế giới có thể thâm hụt 7,3 triệu bao trong niên vụ hiện tại.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính, sản lượng cà phê niên vụ 2022 - 2023 giảm 2,7 triệu bao xuống 170 triệu bao. Trong đó, sản lượng từ Colombia giảm 1,3 triệu bao xuống 11,3 triệu bao do mưa nhiều, gây ảnh hưởng đến năng suất. Sản lượng của Honduras giảm 600.000 bao xuống còn 5,4 triệu bao do bệnh rỉ sắt trên cây cà phê gây ảnh hưởng đến sản lượng.

Còn tại Indonesia, Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê Indonesia (AEKI) dự kiến, sản lượng cà phê của nước này sẽ giảm tới 20% trong năm 2023 so với vụ trước, xuống còn 9,6 triệu bao do thời tiết mưa nhiều tại các khu vực trồng trọt chính. Indonesia hiện là nhà sản xuất cà phê robusta lớn thứ ba thế giới. Ngoài ra, hiện tượng thời tiết El Nino, dự kiến sẽ phát triển trên toàn cầu vào nửa cuối năm nay cũng gây rủi ro cho cà phê Robusta nhiều hơn so với Arabica.

Tồn kho cà phê thế giới niên vụ 2022 - 2023 được USDA dự báo giảm 2,5 triệu bao xuống 31,6 triệu bao. Các nhà phân tích và chuyên gia thời tiết cho biết, hai quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới là Việt Nam và Brazil có thể bị thiệt hại về năng suất nếu hiện tượng El Nino phát triển mạnh.