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Giá cà phê hôm nay 19/9: Cà phê trong nước cao nhất ở mức 93.800 đồng/kg

Thứ Bảy, 01:00, 19/09/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, trước phiên giao dịch 19/9, giá cà phê trong nước ổn định, đang giao dịch ở mức 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Giá cà phê Arabica - Robusta đi ngang trên hai sàn giao dịch

Giá cà phê tối 18/9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Arabica và Robusta đang duy trì trạng thái ổn định  trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London đang là 3.360 USD/tấn.

gia ca phe hom nay 19 9 ca phe trong nuoc cao nhat o muc 93.800 dong kg hinh anh 1

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 đang ở mức 276,5 cent/lb.

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Giá cà phê trong nước ở mức 93.00 - 93.800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước chiều 18/9, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đi ngang so với mở phiên cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 93.000 - 93.800 đồng/kg, giá bán trung bình 93.700 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 19 9 ca phe trong nuoc cao nhat o muc 93.800 dong kg hinh anh 3
Giá cà phê trong nước ổn định.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô tối 18/9 đang là 93.000 đồng/kg, Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai hiện đang giao dịch ở mức 93.600 Giá cà phê ở Đắk Nông đang là 93.800 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê tăng mạnh, giá bình quân giảm gần 20%

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam cho thấy, riêng tháng 8/2026, xuất khẩu cà phê đạt 127,9 nghìn tấn, trị giá 571,5 triệu USD, tăng 52% về lượng và 24,1% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, giá xuất khẩu cà phê bình quân đạt 4.542 USD/tấn, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2025. Mức giảm giá khiến giá trị xuất khẩu giảm dù lượng cà phê xuất khẩu tăng.

Về thị trường, châu Âu tiếp tục là khu vực xuất khẩu cà phê chủ lực của Việt Nam. Lượng cà phê xuất khẩu sang một số thị trường lớn như Đức, Italia, Tây Ban Nha và Bỉ tăng so với cùng kỳ, nhưng giá trị xuất khẩu chịu tác động từ mức giá bình quân thấp hơn năm trước.

Tại châu Á, xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc và Nhật Bản có tín hiệu tích cực khi nhu cầu tiêu dùng tăng, cùng với sự phát triển của ngành chế biến và hệ thống phân phối.

gia ca phe hom nay 19 9 ca phe trong nuoc cao nhat o muc 93.800 dong kg hinh anh 4
Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Tại châu Mỹ, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường đáng chú ý. Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này 95,6 nghìn tấn cà phê, trị giá 408,2 triệu USD, tăng 46,4% về lượng và 13,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, xuất khẩu sang các thị trường Trung Đông, châu Phi và một số khu vực khác diễn biến phân hóa, phụ thuộc vào nhu cầu, khả năng thanh toán và chi phí logistics.

Trong bối cảnh giá xuất khẩu bình quân giảm, việc đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh chế biến sâu được đặt ra nhằm cải thiện giá trị gia tăng của cà phê Việt Nam. Đây cũng là hướng để doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào xuất khẩu sản phẩm thô và khai thác tốt hơn nhu cầu tại các thị trường có sức mua cao.

 

PV/VOV.VN
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