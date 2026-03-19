Giá cà phê hôm nay 20/3: Giá cà phê diễn biến trái chiều trên hai sàn quốc tế

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng trở lại

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 19/3 (theo giờ Việt Nam) tăng trở lại trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng 1,43%, tương đương tăng 52 USD/tấn, giá giao dịch đang là 3.693 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2026 tăng 0,27%, tương đương giảm 0,80 US cent/lb lên mức 293.70 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ 500 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước cuối ngày 19/3 tăng nhẹ 500 đồng/kg, hiện giá bán trung bình ở mức 92.600 đồng/kg. Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 91.500 - 92.700 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng đang là 91.500 đồng/kg, sau khi tăng 500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 92.500 đồng/kg, sau khi tăng 500 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đang ở mức 92.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với sáng cùng ngày. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông ở mức 92.700 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg.