Giá cà phê hôm nay 20/3: Giá cà phê diễn biến trái chiều trên hai sàn quốc tế

Thứ Năm, 21:00, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 20/3, trong nước giữ giá bán dao động từ 91.500 - 92.700 đồng/kg. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 tăng 52 USD/tấn, cà phê Arabica giao tháng 3/2026 giảm 1,85 USD cent/lb.

Cụ thể, vào lúc 8h30 sáng 20/3 theo giờ Việt Nam, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 3/2026 trên sàn London có giá 3.693 USD/tấn, tăng so với phiên trước đó 52 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3 có giá 292.90 USD cent/lb.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng tăng 500 đồng. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 91.500 - 92.700 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 92.600 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 91.500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê được thu mua là 92.500 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 92.700 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng trở lại

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 19/3 (theo giờ Việt Nam) tăng trở lại trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng 1,43%, tương đương tăng 52 USD/tấn, giá giao dịch đang là 3.693 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2026 tăng 0,27%, tương đương giảm 0,80 US cent/lb lên mức 293.70 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ 500 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước cuối ngày 19/3 tăng nhẹ 500 đồng/kg, hiện giá bán trung bình ở mức 92.600 đồng/kg. Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 91.500 - 92.700 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng đang là 91.500 đồng/kg, sau khi tăng 500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 92.500 đồng/kg, sau khi tăng 500 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đang ở mức 92.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với sáng cùng ngày. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông ở mức 92.700 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg.

PV/VOV.VN
Giá cà phê hôm nay 18/3: Cà phê trong nước cao nhất 90.700 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 18/3, trong nước mở phiên sáng đang đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 90.700 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica đang duy trì trạng thái cùng tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 17/3: Giá cà phê trong nước ổn định, cà phê thế giới tăng

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (17/3), cà phê trong nước giữ nguyên so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất là 95.000 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica đều tăng ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 16/3: Giá cà phê trong nước ở mức 90.700 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 16/3 thu mua ở mức 90.700 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh.

