Giá cà phê hôm nay 2/10: Cà phê trong nước tăng 1.000 đồng/kg

Giá cà phê Arabica và Robusta cùng giảm

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê Arabica và Robusta đảo chiều về trạng thái cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đang là 3.348 USD/tấn, giảm 2,82%, tương đương giảm 94 USD/tấn so với cuối phiên liền trước.

Phiên giao dịch ngày 1/10 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2027 đang ở mức 277,65 cent/lb, giảm 1,77%, tương đương giảm 5 cent/lb so với phiên trước.

Giá cà phê hôm nay trên sàn London

Cà phê trong nước tăng 1.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 1/10, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 1.000 đồng/kg so với cuối phiên trước và mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 94.000 - 94.800 đồng/kg, giá bán trung bình 94.700 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày 17/9 đang là 94.000 - 94.800 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với cuối phiên trước. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 94.600 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 94.600 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với cuối phiên 30/9 và sáng 1/10.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đang dao động từ 94.000 - 94.800 đồng/kg

Xuất khẩu cà phê tăng về lượng

Bộ Công Thương cho biết, tháng 8/2026, lượng xuất khẩu cà phê sang các thị trường lớn đều tăng so với tháng 8/2025. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Đức, Hoa Kỳ và Bỉ tăng mạnh, đóng góp tích cực vào kết quả xuất khẩu chung của ngành cà phê. Tính chung 8 tháng năm 2026, thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục được đa dạng hóa, trong đó châu Âu vẫn là khu vực xuất khẩu trọng điểm. Xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Đức, Italy, Tây Ban Nha và Bỉ tăng về lượng. Tuy nhiên, do giá bình quân xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước đã tác động đến trị giá xuất khẩu cà phê.

Với thị trường khu vực châu Á, xuất khẩu cà phê của Việt Nam có những tín hiệu tích cực, đặc biệt tới Trung Quốc và Nhật Bản. Nhu cầu tiêu dùng gia tăng, sự phát triển của ngành chế biến và việc mở rộng hệ thống phân phối tiếp tục tạo dư địa cho cà phê Việt Nam tại khu vực này.

Với khu vực châu Mỹ, xuất khẩu cà phê sang Hoa Kỳ tăng trưởng khả quan nhờ nhu cầu tiêu dùng ở mức cao và xu hướng sử dụng các sản phẩm chất lượng cao, chế biến sâu ngày càng gia tăng. Trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 95,6 nghìn tấn, trị giá 408,2 triệu USD, tăng 46,4% về lượng và tăng 13,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Tại khu vực Trung Đông, châu Phi và các thị trường khác, hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam có sự phân hóa do sự khác biệt về nhu cầu, khả năng thanh toán và chi phí logistics.