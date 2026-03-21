Giá cà phê hôm nay 21/3: Giá cà phê thế giới đi ngang, trong nước ổn định

Giá cà phê trung bình ở mức 93.500 đồng/kg

Tại thị trường trong nước, phiên sáng 21/3 cho thấy giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không ghi nhận biến động so với phiên giao dịch trước đó. Mặt bằng giá hiện dao động trong khoảng 92.300 - 93.500 đồng/kg,

Cụ thể, tại Lâm Đồng, địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, cà phê nhân xô đang được thu mua ở mức 92.300 đồng/kg. Trong khi đó, tại các tỉnh có sản lượng lớn như Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông, giá cà phê tiếp tục được thương lái thu mua ở mức 93.500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 3/2026 không biến động so với phiên liền trước, niêm yết quanh mức 3.783 USD/tấn. Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3 đi ngang, giữ ở mức khoảng 200,90 cent/lb.

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối 20/3 - theo giờ Việt Nam, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng 2,44% so với phiên giao dịch liền trước niêm yết ở mức 3.783 USD/tấn.

Tương tự giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3 cũng tăng 2,73% so với phiên giao dịch liền trước có giá 200,90 USD cent/lb.

Tại khu vực Khe Sanh - Hướng Hóa (Quảng Trị), cà phê mít (Liberica) đang bước vào vụ thu hoạch với sản lượng không lớn nhưng nhận được sự chú ý trở lại từ thị trường, đặc biệt trong phân khúc cà phê đặc sản.

So với cà phê chè (Arabica), cà phê mít chín muộn hơn, năng suất thấp hơn nhưng có ưu điểm về khả năng chịu hạn, ít sâu bệnh và phù hợp với điều kiện đất bazan tại địa phương. Đây là giống cà phê đã được trồng từ lâu tại Khe Sanh, với nhiều diện tích có tuổi đời hàng chục năm.

Vài năm trở lại đây, nhu cầu từ thị trường cà phê đặc sản tăng lên đã kéo theo sự quan tâm đối với Liberica, dòng cà phê có hương vị đặc trưng. Một số doanh nghiệp bắt đầu thu mua loại cà phê này để chế biến riêng thay vì chỉ sử dụng cho mục đích phối trộn như trước.

Đầu niên vụ 2026, cà phê nhân trong nước dao động khoảng 95.000 - 97.000 đồng/kg, giảm so với mức đỉnh của năm 2025 nhưng vẫn ở ngưỡng cao so với nhiều năm trước. Với Liberica, do sản lượng hạn chế và phục vụ phân khúc riêng, giá bán thường ổn định hơn so với mặt bằng chung.