  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giá cà phê hôm nay 21/4: Giá cà phê trong nước bình quân 85.400 đồng/kg

Thứ Hai, 21:00, 20/04/2026
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 21/4, giá cà phê trong nước dao động trong khoảng 84.800 - 85.500 đồng/kg. Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 85.400 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 85.400 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước sáng nay 21/4 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 84.800 - 85.500 đồng/kg. Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 85.400 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 85.500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 85.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mức 85.300 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức giá 84.800 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới sáng nay 21/4 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê đồng loạt tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. So với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.375 – 3.497 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 2,77%, tương đương 94 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.482 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 292,20 US cent/lb, tăng 1% tương đương 2,90 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước giao dịch mức 85.400 đồng/kg

Theo giacaphe.com, cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 20/4 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 84.800 - 85.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 85.500 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 85.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 85.300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 300 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 84.800 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đảo chiều tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 20/4 (theo giờ Việt Nam) đảo chiều tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.097 – 3.421 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,44%, tương đương 15 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.403 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 291,85 US cent/lb, tăng 0,88% tương đương 2,55 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

PV/VOV.VN
