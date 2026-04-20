Giá cà phê hôm nay 21/4: Giá cà phê trong nước ở mức 85.400 đồng/kg

Giá cà phê trong nước giao dịch mức 85.400 đồng/kg

Theo giacaphe.com, cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 20/4 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 84.800 - 85.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 85.500 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 85.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 85.300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 300 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 84.800 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đảo chiều tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 20/4 (theo giờ Việt Nam) đảo chiều tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.097 – 3.421 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,44%, tương đương 15 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.403 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 291,85 US cent/lb, tăng 0,88% tương đương 2,55 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.